На Алтае мужчина оскорбил судью и получил наказание

Мужчина употребил неприличные выражения. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Алтайском крае жителя Косихинского района осудили за неуважение к суду. Он находился в зале заседания по другому делу, и был недоволен вынесенным решением. Не сдерживаясь в выражениях, вместо того, чтобы отстоять свою правоту, он наговорил на еще одну статью.

– Установлено, что летом 2019 года при рассмотрении в суде апелляционной инстанции жалобы поданной осужденным на приговор районного суда, выражая несогласие с вынесенным решением, демонстративно выразил неуважение к суду, оскорбив судью выражениями в неприличной форме, недопустимыми в условиях официально - делового публичного общения, – сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 297 УК РФ – неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи. Ему назначили наказание в виде 180 часов обязательных работ.