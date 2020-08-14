На Алтае женщину обманули при продаже дома

Звонивший сказал, что дом и цена его полностью устраивают, поэтому он готов внести предоплату Фото: pixabay.com

Жительница Горно-Алтайска хотела продать дом через интернет, но наткнулась на мошенников и потеряла деньги, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Предварительно установлено, что вскоре после размещения объявления горожанке позвонил незнакомец, который представился покупателем. Звонивший сказал, что дом и цена его полностью устраивают, поэтому он готов внести предоплату. Оставшуюся часть денег обещал отдать при встрече.

Когда продавец согласилась оформить сделку, покупатель сообщил, что у него специальная карта, на которую сначала нужно внести деньги в сумме превышающей перевод. Поверив в это, женщина отправила 60 тыс. рублей.

Лжепокупатель обещал сразу вернуть деньги вместе с предоплатой, но вместо этого отключил телефон и больше на связь не выходил. Полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

– Сотрудники полиции в очередной раз напоминают жителям региона: будьте внимательными и бдительными при совершении различных сделок с помощью интернет-ресурсов. Не доверяйте неизвестным лицам, которые выходят с предложениями о переводе денежных средств на банковскую карту. Тщательно перепроверяйте всю информацию и критически относитесь к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций и переводе средств, – призывают в ведомстве.

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