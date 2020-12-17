На Алтае осудили нажившуюся на сочувствии к детям рецидивистку

Женщина придумала историю про якобы страдающего пороком сердца ребенка Фото: Олег УКЛАДОВ

В Горно-Алтайске вынесли приговор женщине, которая нажилась на сборе средств для лечения ребенка. Как сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на местный суд, ей удалось собрать около одного миллиона рублей.

Известно, что женщина придумала историю про якобы страдающего пороком сердца ребенка. На оплату его лечения или оказания юридических услуг она собирала деньги с доверчивых и сочувствующих граждан. При этом, она говорила, что берет деньги в долг. В течение нескольких лет ей удалось обмануть 24 человек.

- Потерпевшие полагали, что дают ей средства в долг, а она не собиралась их возвращать, распорядилась по своему усмотрению, причинив ущерб на сумму более 970 тысяч рублей, - рассказали в суде и добавили, что некоторые потерпевшие даже брали кредиты для помощи женщине.

Выяснилось, что ранее обвиняемая уже была судима за аналогичные преступления. На этот раз ее признали виновной в 24 эпизодах мошенничества и назначили наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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