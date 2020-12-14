Лжеэлетрик обманул пенсионерку на 30 тысяч рублей

"Элетрик" украл у бабушки 30 тысяч рублей Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле полицейские задержали жителя соседней области по подозрению в мошенничестве. Одна из пострадавших уверяет, что именно он обманул ее на 30 тысяч рублей.

Как рассказала полицейским 80-летняя женщина, возвращаясь домой из магазина, она встретила у подъезда мужчину. Он представился сотрудником энергосбытовой компании и пояснил, что пришел чтобы проверить напряжение в электросети. После этого он прошел в квартиру пенсионерки.

Уже во время осмотра оборудования, он сказал пожилой женщине, что напряжение скачет и необходимо установить стабилизаторы. Они обойдутся в 22 тысячи рублей.

- Доверчивая женщина отдала озвученную сумму, однако на этом осмотр не закончился, - рассказывают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

После «электрик» прошел на кухню и сказал, что там также требуется дополнительное оборудование. Но так как нужной суммы у женщины не было, он согласился на «скидку» и забрал у нее оставшиеся восемь тысяч рублей.

Только после того как мужчина ушел, потерпевшая рассказала обо всем соседке. Та предположила, что это был мошенник.

Подозреваемого задержали. Им оказался ранее имевший проблемы с законом 23-летний житель Новосибирской области. Он уже дал признательные показания. Деньги же он потратил на собственные нужды.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают круг лиц, которые также могли пострадать от действий этого человека.