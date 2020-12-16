На Алтае стали чаще умирать

В регионе увеличилась естественная убыль населения Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае выросла смертность по сравнению с прошлым годом. Если в январе-октябре 2019 года, по данным Алтайкрайстата, умерли 27 573 человек, то за этот же период текущего года - 28 912.

При этом в 2020-м родилось меньше людей - 16 604 вместо прошлогодних 17 979.

Таким образом, в регионе увеличилась естественная убыль населения. В 2019 году она составляла минус 9 594 человек, а в 2020-м - уже минус 12 308.

Также Алтайкрайстат сообщает, что в регионе уменьшилось число браков и разводов. В 2019 году поженились 11 538 пар, развелись - 8 503. В этом году узами брака сочетались 9 993 человек, а расторгли отношения 8 193 пары.

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