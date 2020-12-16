В Бийске коммунисты собирают подписи за отставку градоначальника

Александр Студеникин Фото: газеты «Бийский рабочий»

В Бийске КПРФ объявила о запуске процедуры отставки главы.

Сначала на ноябрьской сессии депутатов города лидер фракции Тимур Знагован от лица партии предложил Александру Студеникину уйти в отставку.

- Мы видим провал в работе главы города и предлагаем ему подать в отставку. Бийск встал под угрозу, мы рискуем больше не получить ни рубля. Если это предложение не будет воспринято, предлагаем включить вопрос о досрочном сложении полномочий на следующее заседание Думы, - сказал Знагован.

Коллеги-депутаты это предложение восприняли ровно и обсуждать не стали. Теперь коммунисты готовят обращение в Думу и на имя губернатора Виктора Томенко, чтобы запустить процедуру отставки.

- Подписи под обращением поставить должны не менее трети депутатского корпуса, то есть 10 человек. Коммунистов в Думе сегодня семеро, а значит требуется поддержка других фракций. Но они к инициативе отнеслись с осторожностью, - пишет Бийский рабочий.

Депутаты КПРФ возмущены тем, что под руководством Александра Студеникина администрация Бийска не только провалила исполнение федеральной программы по благоустройству, но и не решает ряд вопросов местного значения. Они сообщили, что ворох проблем становится все больше, о чем «буквально кричат избиратели в своих жалобах и обращениях».

Если процедура отставки все-таки будет запущена, рассмотреть вопрос на Думе должны в течение месяца с учетом мнения губернатора.