Дворы в Бийске останутся неблагоустроенными

Выпал снег, и работы дальше продолжать невозможно. Фото: Олег УКЛАДОВ

По федеральной программе «Комфортная городская среда» в Бийске благоустроили только 54 двора из 78 запланированных. В городе выпал снег, и продолжать дальше работы на оставшихся территориях невозможно.

– На семи адресам, к радости жителей, не успели демонтировать бордюры. В 17-ти дворах работы остановились на разных стадиях, только в двух из них подготовлена подушка под асфальт, на пяти установлены бордюры, – сообщает «Бийский рабочий».

Не освоено 30 миллионов. Генподрядчик пока не дал ответа на вопрос, что будет дальше с незаконченными объектами. Наукоград стал единственным городом в Алтайском крае, где провалили федеральную программу в этом году. По словам губернатора Виктора Томенко, это грозит тем, что теперь город может попасть в список тех, кому федеральные средства выделяются в последнюю очередь, либо не выделяются совсем.

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