Ноггано написал песню для фильма «Реальные пацаны против зомби»

Съёмки всего клипа длились три дня.

Вчера, 14 декабря, на YouTube-канале творческого объединения «Газгольдер» состоялась премьера клипа Ноггано – Зомби (feat. Lil Zombie). Песня написана специально для фильма «Реальные пацаны против зомби» (16+), который выходит в прокат 17 декабря во всех открытых кинотеатрах страны.

По сюжету Ноггано и Кисуня (Зоя Бербер) выходят из кинотеатра и идут на парковку по безлюдному торговому центру. Безлюдному, но не пустому. Тут и там им попадаются ЗОМБИ – зомби-уборщица, зомби-повар, зомби-папаша и другие! Добравшись до парковки, герои оказываются в окружении уже целой зомби-толпы, и в этот момент случается удивительное превращение.

Василий Вакуленко (Ноггано): «Я охотно откликнулся на приглашение написать саундтрек. Предложил ребятам эксперимент, чтобы трек состоял из двух частей – одна от Ноггано и другая от Лил Зомби. Мне понравилась стилизация под клип Майкла Джексона Thriller. Было две безумных ночных смены по 12 часов. Съёмочная группа, все ребята, Зоя – профессиональные и суперпозитивные ребята! Песня получилась предновогодняя и описывающая уходящий год».

Клип снял известный театральный режиссёр, многократный номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска», обладатель Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» Василий Бархатов.

«В жизни я любил только три вещи: Good Story Media, Васю и зомби. А тут всё собралось вместе. Зомби-апокалипсис собрал по воспоминаниям, я вырос в Выхино», – шутит режиссёр.

Съёмки всего клипа длились три дня. Сцены на парковке, в том числе главную – зомби-танец – снимали в первую ночь. За постановку отвечал хореограф Александр Борисюк.

«Под треки Басты и Ноггано я прогуливал уроки. Когда поступило предложение стать хореографом в клипе, я очень удивился. Насколько я помню, у Ноггано нет клипов, связанных с танцами. Можно считать, что это легендарное видео, – говорит Александр. – Мы встретились, и Вася Бархатов рассказал идею клипа. Мы общались, заряжались, Ноггано очень позитивный, много шутил. Сразу стало понятно, что мне предстоит работа с крутым артистом, поэтому исправлять в нём что-то или добавлять у меня цели не было. Только направить по задумке режиссёра. Повезло, что трек очень качёвый, современный. Я ставил движения так, чтобы их мог повторить любой и выложить, например, в «ТикТок». А как иначе, мы же во времена «ТикТока» живём».

Автор слов и музыки трека Зомби (feat. Lil Zombie) – Василий Вакуленко.