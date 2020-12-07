Бесплатные лекарства при коронавирусе на Алтае смогут получить порядка 20 тысяч пациентов

Бесплатные лекарства при коронавирусе уже получили около 500 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Бесплатные лекарства при коронавирусе в Алтайском крае смогут получить порядка 20,2 тысяч пациентов. Об этом заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Напомним, бесплатная выдача лекарств пациентам с коронавирусом легкой и средней степени, которые проходят лечение дома, началась в начале декабря. За минувшую неделю препараты получили около 500 человек. Каждому выдается несколько препаратов.

Как сообщили в правительстве региона, поставка лекарств идет по графику, и уже на этой неделе она завершится. Кроме того, постепенно исчезает дефицит антибиотиков и противовирусных препаратов в аптеках.

По словам Дмитрия Попова, наблюдается снижение случаев ОРЗ: по Барнаулу заболеваемость на 8% ниже эпидпорога, по краю, без учета краевой столицы, - на 19%. Отмечено и снижение числа крайне тяжелых и тяжелых пациентов с коронавирусом. Число выписавшихся превысило число госпитализированных.