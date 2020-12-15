В Барнауле пока не будут полностью убирать кондукторов из трамваев и троллейбусов

Пока транспорт работает в обычном режиме. Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском Горэлектротрансе пока не планируют полностью отказываться от кондукторов в трамваях и троллейбусах. Такое пока возможно лишь в единичных случаях.

– Такая возможность предприятием прорабатывается, но для отдельных вагонов на малозагруженных маршрутах. На предприятии сложился дефицит кондукторов по причине временной нетрудоспособности и наличия свободных вакансий. Согласно примерам работы электротранспорта в других городах, работа водителя без кондуктора на линии может быть организована избирательно, в отдельных вагонах на малозагруженных маршрутах и только в определенный временной промежуток, – сообщили в пресс-службе мэрии.

На данный момент руководство еще не приняло решение, оставлять все, как есть или вводить бескондукторные вагоны. Пока транспорт работает в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что на предприятии уже провели инструктаж с водителями по работе без кондукторов.