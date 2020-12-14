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Общество

Из трамваев Барнаула могут исчезнуть кондукторы

На самом предприятии нововведения отрицают
Анна СЕМИНА
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Сотрудники "Горэлектротранса" заявляют, что на предприятии не хватает кондукторов

Сотрудники "Горэлектротранса" заявляют, что на предприятии не хватает кондукторов

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники барнаульского «Горэлектротранса» пожаловались в СМИ на кадровый «голод» на предприятии, в результате которого из общественного транспорта могут исчезнуть кондукторы.

Инициативная группа обратилась в ИА «Банкфакс». Ее участники рассказали, что администрация предприятия сообщила об изменениях в структуре работы. Так до конца этого года водители трамваев и троллейбусов будут выходить в рейс без кондукторов. Вагоновожатые категорически против таких нововведений.

- В пресс-центре «Горэлектротранса» информацию о нехватке кондукторов редакции подтвердили, однако заявили, что пока работа ведется в прежнем режиме, - пишет источник.

Тем не менее, инициативная группа предоставила редакции копию объявления, в котором говорится, что до 25 декабря заместители начальника по эксплуатации всех трех депо должны провести внеплановый инструктаж с водительским составом по работе без кондуктора.

При этом диспетчерам запрещено выпускать трамваи и троллейбусы без ознакомления сотрудников с инструктажем.