В частном доме Барнаула из-за пожара чуть не взорвался газовый баллон

Пожар в Барнауле на улице Советской Армии Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле полыхал частный двухквартирный дом на улице Советской Армии. Пожарные смогли предотвратить взрыв газового баллона.

Как сообщили в управлении МЧС по Алтайскому краю, дом деревянный, поэтому огонь очень быстро распространялся по конструкциям. Наблюдалось сильное задымление - в таких условиях работало три звена газодымозащитной службы. Из горящего жилья специалисты вовремя вынесли газовый баллон, предотвратив таким образом взрыв и еще более стремительное развитие пожара.

- Его площадь на момент ликвидации составила около 50 квадратных метров. Никто не травмирован и не погиб, - отметили в МЧС.

Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.

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