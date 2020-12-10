Обвиняемый в получении взятки бывший мэр Славгорода пытался вернуть себе место в администрации

Момент задержания Сергея Горбунова (фото: Instagram-аккаунт "Unusual Crimes Barnaul")

Экс-глава Славгорода Сергей Горбунов, проходящий в качестве обвиняемого по уголовному делу о взяточничестве, попытался через суд вернуть себе место в администрации.

Как пишет ИА «Банкфакс», он через суд пытался доказать, что депутаты Городского собрания незаконно отправили его в отставку. Этот факт подтвердил адвокат Омари Моисцрапишвили.

В первой инстанции Горбунов правды не добился, но не исключено, что он подаст на пересмотр. Вероятно его главный аргумент в том, что пока он не осужден, к нему не должно быть никаких претензий.

Напомним, Сергея Горбунова сняли с должности главы Славгорода 16 июня 2020 года. Изначально было предположение, что депутаты отстранят его от работы на время расследования, однако поступили кардинально. К этому их подтолкнуло письмо губернатора Виктора Томенко.

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