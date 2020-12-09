Долгострой на проспекте Ленина в Барнауле сдадут до конца года

Рабочие занимаются отделкой мест общего пользования в третьей и четвертой блок-секциях Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В администрации Барнаула прошло заседание межведомственной группы по завершению строительства дома на проспекте Ленина, 195а. Объект сдадут до конца этого года.

Как сообщили в мэрии, сейчас в работах по достройке задействовано не меньше 55 человек. Рабочие занимаются отделкой мест общего пользования в третьей и четвертой блок-секциях, монтаж оконных блоков по всему контуру дома уже завершили. Продолжаются работы по запуску отопления, водоснабжения и водоотведения в подвале и так далее.

Для ускорения сдачи дома было принято решение о разделении объекта на две очереди: уже к концу декабря третий и четвертый блок-секции сдадут, подземную автопарковку доделают чуть позже.

- Застройщик направил в инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края официальное извещение о завершении строительства объекта по указанному адресу. По результатам проведенной проверки застройщику выдан акт и предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 25 декабря, - отметили в администрации.

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