Алтайский Минздрав опроверг информацию о возобновлении плановой помощи с 9 декабря

Пока в медицинских учреждениях продолжают оказывать лишь экстренную и неотложную помощь Фото: Олег УКЛАДОВ

Министерство здравоохранения Алтайского края опровергло информацию о том, что с 9 декабря возобновляется оказание плановой медпомощи. По данным ведомства, пока в крае лишь готовятся к этому.

- В средствах массовой информации и сети Интернет была распространена информация, несоответствующая действительности. Многие СМИ сообщили, что 9 декабря в регионе возобновлена плановая медицинская помощь. Но пока в крае идет только подготовка к ее возобновлению. Именно об этом 7 декабря на аппаратном совещании сообщил министр здравоохранения Дмитрий Попов Губернатору края, - отметили в Минздраве.

Пока в медицинских учреждениях продолжают оказывать лишь экстренную и неотложную помощь. Прежний режим введут лишь после внесения изменений в «антиковидный» указ губернатора Виктора Томенко. Плановую медпомощь начнут возобновлять поэтапно, в зависимости от эпидобстановки в каждом муниципалитете.

Жителей края просят пользоваться лишь проверенными источниками, в числе которых сайты регионального правительства и профильного министерства, а также «горячие линии».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае готовятся к возобновлению плановой медпомощи

В минздраве рассказали, когда поликлиники могут начать работать в обычном режиме (подробнее)