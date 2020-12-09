В Алтайском крае готовятся к возобновлению плановой медпомощи

В течение прошлой недели зафиксировали снижение количества крайне тяжелых и тяжелых пациентов с коронавирусом. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае готовятся к постепенному возобновлению плановой медпомощи. Об этом во время аппаратного совещания в правительстве региона сообщил глава алтайского минздрава Дмитрий Попов. “Комсомольская Правда – Барнаул” выяснила, как скоро можно рассчитывать на полноценное возобновлении работы поликлиник.

Дмитрий Попов заявил, что сейчас наблюдается постепенное снижение случаев респираторных заболеваний. По Барнаулу показатель заболеваемости на 8% ниже эпидпорога, по Алтайскому краю – на 19%.

Кроме того, в течение прошлой недели зафиксировали снижение количества крайне тяжелых и тяжелых пациентов с коронавирусом. Доля выписавшихся превысила количество госпитализированных.

В поликлинике. Фото: Олег УКЛАДОВ

Помощь больным с коронавирусом продолжают оказывать 28 медорганизаций. В ковидных госпиталях остаются свободными 69% коечного фонда.

– Точные сроки возобновления плановой медпомощи пока неизвестны, приказы готовят, они еще не подписаны. Все будет зависеть от эпидобстановки, к прежнему режиму будем возвращаться поэтапно, как и в прошлый раз, смотреть ситуацию в каждом муниципальном образовании, – сообщили “Комсомолке” в минздраве Алтайского края.

Напомним, ранее было предусмотрено три этапа возвращения к прежней работе. На первом – минимально возможный объем плановой помощи, на втором – расширение этих объемов, а на третьем – полное возобновление работы в обычном формате, как было до ситуации с пандемией.

Когда в крае приостановили медпомощь

Приказ о новом порядке оказания плановой медицинской помощи в регионе Дмитрий Попов подписал 27 октября. В крае временно приостановили плановую госпитализацию пациентов. Исключение составляют люди с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых и представляющих опасность для окружающих.

Также подлежат госпитализации пациенты с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медпомощи угрожает жизни и здоровью. Подробнее об этом здесь.

По последним данным, общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае с начала пандемии составляет почти 28 тыс. человек. Среди них более 1,5 тыс. детей

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