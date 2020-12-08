Бийчанин заказал эхолот, а получил чистящий порошок

Порошок.
Фото: pixabay.com
Житель Бийска, водитель одного из крупных предприятий наукограда, хотел купить через интернет эхолот,но наткнулся на мошенников и получил не тот товар, сообщает краевое управление МВД.
Мужчина рассказал что в середине ноября заказал эхолот на одном из сайтов. Через некоторое время он получил долгожданную бандероль, но счастье длилось недолго. Придя домой и вскрыв коробку, бийчанин обнаружил подмену товара. Вместо заказанного эхолота ему прислали чистящий порошок и зарядное устройство.
Полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
– При заказе товара в интернет-магазинах прочтите отзывы покупателей, проконсультируйтесь с родственниками или знакомыми. Постарайтесь обезопасить себя от недобросовестных продавцов. Передавайте деньги только при виде товара, – напоминают в ведомстве.
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