Бийчанин заказал эхолот, а получил чистящий порошок

Порошок. Фото: pixabay.com

Житель Бийска, водитель одного из крупных предприятий наукограда, хотел купить через интернет эхолот,но наткнулся на мошенников и получил не тот товар, сообщает краевое управление МВД.

Мужчина рассказал что в середине ноября заказал эхолот на одном из сайтов. Через некоторое время он получил долгожданную бандероль, но счастье длилось недолго. Придя домой и вскрыв коробку, бийчанин обнаружил подмену товара. Вместо заказанного эхолота ему прислали чистящий порошок и зарядное устройство.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

– При заказе товара в интернет-магазинах прочтите отзывы покупателей, проконсультируйтесь с родственниками или знакомыми. Постарайтесь обезопасить себя от недобросовестных продавцов. Передавайте деньги только при виде товара, – напоминают в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае женщину обманули при продаже дома

Полицейские возбудили уголовное дело (подробнее)