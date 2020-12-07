В Барнауле провели пикеты против повышения цен за проезд

Фото из официальной группы Ленинского комсомола Алтайского края "В Контакте".

6 декабря в Барнауле прошло сразу несколько протестных акций в разных частях города. Участники выступили против повышения цен за проезд.

- Комсомольцы, коммунисты и просто неравнодушные горожане выразили протест перевозчикам и администрации города по поводу повышения цены за проезд в общественном транспорте. А также выдвинули требование вернуть льготный проездной билет для малообеспеченных студентов, - сообщается в группе Ленинского комсомола Алтайского края в ВК.

Лозунги митингующих гласили: "Проезд - это необходимость, а не роскошь", "Цены за проезд растут, а зарплаты нет", "Повышаете цены - улучшайте качество услуг" и так далее.

Напомним, стоимость проезда в Барнауле планируют повысить на три рубля: до 26 рублей в автобусах, трамваях и троллейбусах и до 28 – в маршрутках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда повысят цены за проезд в общественном транспорте Барнаула

Определенных сроков нет. Сейчас идут дополнительные расчеты. Речь не только о повышении тарифов, но и вообще об оказании дополнительной помощи перевозчикам (подробнее)