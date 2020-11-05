Когда повысят цены за проезд в общественном транспорте Барнаула

Стоимость проезда увеличится на три рубля Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще в конце сентября в Барнауле приняли решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте, однако точные сроки введения новых тарифов не озвучивали. В СМИ появлялась информация, что это может произойти с 1 ноября, но цены остались прежними. Председатель Союза перевозчиков Алтайского края объяснил, почему решение затягивается.

- Определенных сроков нет. Сейчас идут дополнительные расчёты. Речь идет не только о повышении тарифов, но и вообще об оказании дополнительной помощи перевозчикам. Пассажиропоток упал на 20% и продолжает снижаться, идет подготовка к зиме, зарплату давно не поднимали, автобусы старые. Поэтому помощь будет комплексной, - объяснил «Комсомолке» Николай Долженко.

Как и ранее заявлял эксперт, повышение стоимости за проезд, да еще и на три рубля - погоды не сделает. Также необходимо повышать поддержку за льготников и так далее. Но сделать это в конце года, когда в бюджете мало средств, да еще и пандемия создает сложности, почти нереально. Поэтому пока предполагается, что цены изменятся не раньше нового года.

Напомним, стоимость проезда подорожает на три рубля: с 23 до 26 рублей в автобусах, трамваях и троллейбусах, с 25 до 28 рублей – в маршрутках. Мера стала необходимой, так как последний раз цены менялись в начале прошлого года. За это время расходы пассажироперевозящих компаний изменились, в том числе на топливо, материально-технические ресурсы и энергоносители.

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