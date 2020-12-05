Барнаульца осудили за покупку ордена Красной Звезды

Суд признал мужчину виновным. Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевой столице осудили мужчину, который купил через интернет орден Красной Звезды. Об этом “Комсомольской Правде – Барнаул” рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Ирина Черкасова.

Барнаулец нашел объявление о продаже награды в глобальной сети и сделал заказ. Товар отправили почтой, но оставить его себе мужчине не удалось.

– Орден Красной звезды являются государственной наградой СССР, незаконное приобретение которой запрещено, – объяснили в прокуратуре.

Экспертиза показала, что орден, который получил житель краевой столицы, был настоящим. Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 324 УК РФ (приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград)

Суд признал барнаульца виновным и оштрафовал его на 5 тыс. рублей.

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