Барнаульца осудили за покупку ордена Красной Звезды

Суд признал мужчину виновным.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В краевой столице осудили мужчину, который купил через интернет орден Красной Звезды. Об этом “Комсомольской Правде – Барнаул” рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Ирина Черкасова.
Барнаулец нашел объявление о продаже награды в глобальной сети и сделал заказ. Товар отправили почтой, но оставить его себе мужчине не удалось.
– Орден Красной звезды являются государственной наградой СССР, незаконное приобретение которой запрещено, – объяснили в прокуратуре.
Экспертиза показала, что орден, который получил житель краевой столицы, был настоящим. Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 324 УК РФ (приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград)
Суд признал барнаульца виновным и оштрафовал его на 5 тыс. рублей.
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