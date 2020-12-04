Алтайские полицейские прикрыли наркопритон

Полицейские возбудили уголовное дело. Фото: Олег УКЛАДОВ

В одном из домов Новоалтайска полицейские обнаружили притон для приготовления и потребления наркотических средств, сообщает краевое управление МВД

По предварительным данным, 43-летний мужчина устроил притон у себя в квартире на улице Военстроя. С июня по ноябрь этого года там употребялили наркотики. В жилище изъяли предеметы, используемые для приготовления и употребления запрещенных веществ, а также сами наркотики. В частности обнаружили шприцы и посуда с остатками наркотических веществ синтетического происхождения.

– В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), – отметили в ведомстве.

Мужчине грозит лишение свободы до четырех лет.

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