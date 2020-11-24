В Алтайском крае 17-летнего подростка будут судить за наркотики

В суде. Фото: Олег УКЛАДОВ

17-летнего жителя Ключевского района обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Алтайские правоохранители завершили расследование этого уголовного дела, пишет краевой Следком.

По данным следствия, в конце августа 2020 года в одном из сел Ключевского района парень незаконно собрал каннабис (марихуану). Когда полицейские задержали подростка, при себе у него обнаружили наркотик массой в высушенном состоянии не менее 114 грамм. Это является крупным размером.

Во время предварительного следствия юноша признал вину. Он добавил, что собирал наркотик для личного употребления. Уголовное дело направили в суд.

– Преступления, совершенные в сфере незаконного оборота наркотиков, являются тяжкими и уголовная ответственность за их совершение наступает с 16 лет, а в некоторых случаях с 14. Наказание предусматривает длительное лишение свободы, –напомнили в СУ СКР по региону.

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