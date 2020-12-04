39-летняя сотрудница МВД умерла в Барнауле

Тамара Горяева. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле скончалась 39-летняя сотрудница Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей краевого МВД Тамара Горяева, сказано на сайте ведомства.

В ведомстве не называют причину смерти майора полиции. По данным ”КП-Барнаул”, она умерла в результате тяжелого течения заболевания.

Тамара Горяева всю карьеру посвятила работе с юными правонарушителями. В органы пришла в 2003 году. С 2007 по 2011 годы была инспектором по делам несовершеннолетних отделения по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по Индустриальному району Барнаула. В 2011 году назначена старшим воспитателем Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей краевого МВД. В 2018 году Тамара Горяева окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Юриспруденция».

– Руководство ГУ МВД России по Алтайскому краю, Совет ветеранов органов внутренних дел, весь личный состав полиции Алтайского края выражают глубокое и искреннее соболезнование родным и близким Горяевой Тамары Александровны, – резюмировали в ведомстве.

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