В Барнауле простились с писателем Иваном Кудиновым

Иван Кудинов Фото: Олег УКЛАДОВ

11 ноября в Барнауле простились с писателем, общественным деятелем Иваном Кудиновым.

- Его имя вошло в историю Сибири большими золотыми буквами, он был интеллигентом до мозга костей - скромен, доброжелателен ко всем, - пишет читатель Евгений Бондарев. - Его тихий голос навсегда останется в памяти. Несмотря на возраст, недомогание, он работал, все равно не мог без своего дела. Мы еще многие не осознали, кого мы, потеряли.

Иван Павлович был первым собкором «Комсомольской правды» на Алтае.

- Мы в родстве через «Комсомолку», - вспоминает собкор «КП» Виктор Горлов. - Знал его лично. Его отмечала скромность, доброжелательность. Он не любил много говорить, не любил шумихи вокруг себя. В тогдашней шумной, клокочущей среде «алтписа» это было редкостью.

Первые очерки Иван Кудинов стал писать, когда служил на флоте. Его первая книга - сборник рассказов «Цветы на камнях» вышла в 1961 году. После - исторические романы «Окраина», «Переворот», «Каракорум», «Стихия», которые издавались в Москве, Барнауле, Новосибирске.

Известные повести - «Сосны, освещенные солнцем» (о замечательном русском художнике Шишкине), «Яблоко Невтона» (об изобретателе первой в мире паровой машины Ползунове), «Шесть дней в июне» (о выдающемся публицисте и общественном деятеле Ядринцеве, умершем и похороненном в Барнауле - памятник ему сохранился и стоит на старом Нагорном кладбище, на территории бывшей ВДНХ).

Именно Иван Кудинов был инициатором проведения знаменитых Шукшинских чтений на Пикете.

«Любить, так уж так, чтобы не угольки тлели, а костер горел», - это цитата из книги Ивана Кудинова «Хлеб без полыни». Он сам так и жил, с воодушевлением своей романтической юности легендарных шестидесятых годов 20 века. Без пошлости, без страха и упрека…

Редакция «Комсомолки» выражает соболезнование родным и близким Ивана Павловича.

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