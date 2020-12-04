Алтайскую активистку оштрафовали после акции антимасочников в трамвае

В суде. Фото: Олег УКЛАДОВ

3 декабря Индустриальный районный суд Барнаула рассмотрел дело активистки Марии Пономаренко. Женщину называют участницей акции антимасочников, которая прошла в октябре в одном из трамваев, пишет “Банкфакс”.

Ранее мы сообщали, что 26 октября в Барнауле 17 человек отказались надеть маски в трамвае, движение этого транспорта на пересечении улиц Попова и Взлетной было парализовано около двух часов.На место прибыли ревизоры службы по безопасности движения «Гоэлектротранса» города и полицейский наряд. Вагон отправили в тупик на станцию «Докучаево». Там нарушителей уже ждали несколько полицейских экипажей.

Марию Пономаркенко признали виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Женщине назначили штраф 2 тыс. рублей. Будет ли активистка обжаловать постановление, неизвестно.

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