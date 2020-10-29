В Барнауле передали в суд дело 17 бунтовавших в трамвае антимасочников

Массовый протест произошел 26 октября Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле передали в суд материалы в отношении 17 нарушителей масочного режима, устроивших забастовку в трамвае. Массовый протест произошел 26 октября, но единичные случаи отказов надеть маску встречаются довольно часто в последнее время.

По информации мэрии, группа противников масок парализовали движение трамваев на пересечении улиц Попова и Взлетной: они зашли в вагон и демонстративно отказались надеть маски.

- На место незамедлительно прибыли ревизоры службы по безопасности движения МУП «Гоэлектротранс» Барнаула и полицейский наряд, который принял решение отправить вагон с «бунтующими» пассажирами в тупик на станцию «Докучаево», где нарушителей уже ждали несколько полицейских экипажей, - отметили в городской администрации.

Только за последние пять дней из-за нарушителей электротранспорт потерял более 4,5 часов работы и около 50 тысяч рублей планового дохода из-за простоя.

В «Гоэлектротрансе» напомнили, что по указу губернатора края транспортным предприятиям запрещено перевозить людей без масок. Кондуктор не должен рассчитывать нарушителей, но, если пассажир отказывается надеть маску и покидать вагон – на место вызывают полицию.

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