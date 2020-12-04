Чиновница из Барнаула признала непривлекательность краевой столицы для молодежи

По результатам встречи власти и предпринимателей наметили конкретные направления для сотрудничества Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Власти вместе с представителями бизнеса обсудили возможность перезагрузки городской экономики и решили, как Барнаул можно сделать привлекательным для молодежи. Об этом говорили 2 декабря на заседании координационного совета предпринимателей краевой столицы, сообщает пресс-служба мэрии.

Мария Кулагина, замглавы города по экономической политике, сообщила, что социально-экономическое развитие Барнаула определяет множество факторов. Среди них демографическая ситуация и низкая зарплата.

– Все перечисленное и другие вызовы активизируют работу администрации города по поиску направлений дальнейшего развития краевой столицы. Сегодня перед нами стоит первостепенная задача – создать условия, при которых Барнаул станет привлекательным для молодежи в плане проживания и работы в нашем городе, – сказала замглавы Барнаула по экономической политике.

По ее словам, решать проблемы нужно с создания новых рабочих мест, интересных для подрастающего поколения.

– Это позволит молодежи сделать выбор в пользу нашего города, остаться здесь, работать, развиваться в личном и профессиональном плане, – резюмировала Мария Кулагина.

Она добавила, что по результатам встречи наметили конкретные направления для сотрудничества по линии образования, взаимодействия с промышленными предприятиями и ИТ-компаниям. В частности, будут обсуждать конкретные технологии, механизмы по привлечению в профессию молодых людей.

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