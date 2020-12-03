В Барнауле на Мало-Тобольской начали строить новогодний городок

Местный «Арбат» уже в третий раз становится новогодней площадкой Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 3 декабря, на пешеходной улице Мало-Тобольская в Барнауле начали обустраивать новогодний городок. По информации мэрии краевой столицы, горожане уже могут полюбоваться шестиметровой елкой.

Сейчас на место завезли лед, из которого будут строить барельефы, смонтировали гирлянды. В ближайшее время там монтируют световые фигуры для городка и построят две малые горки для детей.

- Завершить работы планируется к 20 декабря, после чего новогодняя площадка будет доступна для посещения. Торжественного массового открытия городка не запланировано: он будет работать в формате прогулочной зоны, - рассказала глава администрации Центрального района Максим Сабына.

Напомним, местный «Арбат» уже в третий раз становится новогодней площадкой. В этом году главной тематикой будет сказка «Двенадцать месяцев». Также гости и жители города смогут полюбоваться новыми световыми фигурами, сделанных по мотивам мультфильмов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снежный городок в Октябрьском районе Барнаула перенесут на другую площадку

Теперь его будут возводить на улице Германа Титова (подробнее)