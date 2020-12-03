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Снежный городок в Октябрьском районе Барнаула перенесут на другую площадку

Теперь его будут возводить на улице Германа Титова
Анна Перевощикова
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Место для будущего городка осмотрел глава районной администрации

Место для будущего городка осмотрел глава районной администрации

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Октябрьском районе Барнаула приняли решение перенести новогодний городок на новую площадку. Ранее его строили на площадке у ДК «Трансмаш», а теперь будут возводить на площади перед зданием по улице Германа Титова,9.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, место для будущего городка осмотрел глава районной администрации Андрей Овсянников. Вскоре на площади установят елку, ледяные горки, лабиринт, светящиеся фигуры, а также светодиодные конструкции. Строительство планируют начать 7 декабря, а «жить» городок будет до 15 января.

- Для обеспечения безопасности малышей скат горки должен быть сконструирован так, чтобы не создавать помех ни катающимся, ни прогуливающимся по территории горожанам, - подчеркнул Андрей Овсянников.

Горожан просят ценить работу мастеров, которые будут создавать ледяные фигуры, и пресекать вандализм по отношению к скульптурам.

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