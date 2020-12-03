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Общество

Прокуратура Рубцовска помогла вдове ветерана ВОВ получить квартиру

Ранее этому препятствовала администрация города
Анна Перевощикова
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Суд все же признал, что женщина имеет право на получение квартиры

Суд все же признал, что женщина имеет право на получение квартиры

Фото: Олег УКЛАДОВ

Рубцовская прокуратура провела проверку после того, как вдове ветерана Великой Отечественной Войны отказали в постановке на учет, как нуждающейся в жилье. Через суд ведомство помогло жительнице города все же получить заветную квартиру.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, ранее мэрия обосновала решение тем, что на вдову ветерана приходится свыше учетной нормы общей жилой площади жилого помещения, то есть больше 12 квадратных метров.

- Такой вывод противоречит действующему законодательству, в связи с чем прокурор города обратился в Рубцовский городской суд с заявлением в защиту жилищных прав вдовы ветерана ВОВ, - отметили в ведомстве.

Суд все же признал, что женщина имеет право на квартиру. Ее включили в список претендентов на получение единовременной выплаты на покупку жилья. Всего ей направили около 1,4 млн рублей.

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