В Барнауле пенсионера МВД хотят выселить из дома

Барнаульский комитет ЖКХ обратился в суд с требованиями о выселении многодетной семьи Корневых из квартиры на ул. Микронной, в которой люди живут с 80-х годов. Жилье им выделили не в собственность, а в пользование - от линейного управления МВД. Там в свое время служил глава семейства. Сейчас он и его жена уже пенсионеры. Они и представить не могли, что в почтенном возрасте им придется доказывать свое право на жилье.

“Документов нет”

Обращаясь в суд с иском о выселении, городской комитет ЖКХ указал, что не располагает какими либо документами, подтверждающими законность вселения и проживания семьи в спорном жилом помещении. Однако прокурор Железнодорожного района Барнаула предъявил встречное исковое заявление в защиту прав барнаульцев на их квартиру.

- Ответчики пояснили, что их ордер на квартиру находился в управляющей компании, но там его потеряли. При этом семье удалось найти копию решения Исполнительного комитета Железнодорожного районного совета народных депутатов от 1988 года, в котором есть список предприятий и организаций на получение жилой площади, в том числе организация, в которой работал ответчик. Также в документе указан спорный адрес и сведения о том, что квартира предоставляется для заселения семьи, состоящей из 7 человек, - сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Екатерина Боровкова.

В подтверждение законности вселения и проживания семья Корневых также предоставила переписку между работодателем и исполнительными органами власти о выделении и предоставлении им квартиры.

Нужен новый договор

Кроме того, удалось установить, что дом, в котором находится спорная квартира, был на балансе МВД, а в последующем его передали в муниципальную собственность. Сейчас подавляющее большинство квартир там приватизированы. А вот семья Корневых до сих пор жила там “по старым документам”.

- Если суд примет доводы ответчиков и прокурора во внимание и откажет комитету ЖКХ, семье нужно будет заключить договор социального найма с администрацией. При таком раскладе даже в случае смерти членов семьи, которые получали жилье, их потомки, прописанные в квартире, смогут и дальше в ней жить. Мы считаем, что у нас очень высокие шансы отстоять это жилье, - говорит старший помощник прокурора Железнодорожного района Екатерина Боровкова.

Решение по этому делу будет принято не раньше августа.

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