Барнаульские перевозчики вновь попросили повысить цены на проезд

Пассажиропоток упал почти на 40%. Фото: Олег УКЛАДОВ

Перевозчики Барнаула написали очередное письмо в администрацию города с просьбой поднять цены на проезд. Как сообщает amic.ru, пассажиропоток упал почти на 40%.

Обращение в адрес главы города подписано председателем некоммерческого партнерства «Ассоциация пассажирских перевозчиков Барнаула» Валерием Касплером. В письме говорится, что число пассажиров значительно снизилось, льготники и пенсионеры на автобусах почти не ездят, а часть компаний перевели сотрудников на дистанционный режим работы. Если тарифы не поднять, то перевозчикам будет грозить банкротство.

В связи с этим, мэра города Вячеслава Франка попросили компенсировать компаниям, которые занимаются льготными перевозками, затраты на ГСМ и доходы, которые они недополучили из-за низкого пассажиропотока, а также повысить стоимость проезда на три рубля.

Напомним, в конце сентября на заседании координационного совета по ценообразованию Барнаула было принято решение о необходимости подорожания билетов в общественном транспорте. Однако окончательное решение должно быть закреплено указом главы краевой столицы.

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