На Алтай-Коксе определили победителей конкурса «Мастер года»

Победитель конкурса Андрей Мязин. Фото: предоставлено пресс-службой

На предприятии Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) подвели итоги конкурса «Мастер года» - 2020, который призван поддерживать и развивать эффективных руководителей. В профессиональном соревновании, которое в этом году прошло в дистанционном формате, приняли участие 16 представителей восьми подразделений.

На первых этапах конкурса участники проходили тестирование на знание основ первой медицинской помощи в формате электронного тестирования и демонстрировали знание Стандарта работы руководителя и инструментов Производственной системы НЛМК. В следующем туре конкурсанты состязались в деловой игре «СуперМастер». В ходе испытания участники демонстрировали навыки оперативного принятия решений в различных производственных ситуациях. Их оценивала экспертная комиссия и сами конкурсанты, анализируя результаты своих оппонентов.

В финал вышли семь участников: они презентовали авторские проекты по повышению эффективности производства и усовершенствованию технологий, снижению эксплуатационных затрат, предотвращению загрязнения окружающей среды и др.

Победителем конкурса «Мастер года» - 2020 стал ведущий специалист турбинного участка теплоэлектроцентрали Андрей Мязин. Второе место с почти равными баллами разделили мастер углеподготовительного цеха Виталий Копылов и начальник участка пожарно-аварийной спасательной службы Александр Сойнов. На третьем – представитель специализированного цеха по ремонту коксохимического оборудования Константин Кадыров. Лучшим молодым мастером признан начальник электрического участка теплоэлектроцентрали Алексей Гориленко.

Победители отмечены дипломами, корпоративными подарками и денежными премиями.