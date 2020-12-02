Из-за строительства снежного городка в Барнауле перекроют пл. Сахарова

Снежный городок - 2020 на пл. Сахарова в Барнауле начнут строить 6 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

С 9 часов 6 декабря в Барнауле перекроют движение по пл. Сахарова. Это связано с началом строительства снежного городка. Открыть проезд планируют 17 января после демонтажа конструкций.

- Также с 7 декабря по 15 января закроют движение на площади по улице Титова, 9. Там будет снежный городок Октябрьского района. А с 15 декабря по 15 января перекроют подъезды к новогодней площадке у ДК «Южный» (улица Чайковского, 21), - сообщили в администрации города.

Напомним, на площади Сахарова возведут снежный городок с четырьмя входами в виде ледяных башен с подсветкой, поставят елку, два детских ледовых аттракциона. Также установят 14 ледовых барельефов, скульптуры Быка, Деда Мороза и Снегурочки. Покататься можно будет с четырех маленьких горок и одной средней.

В этом году для украшения городка приобретут пять светодиодных перетяжек длиной 35 метров, новый светодиодный герб города и 14 украшений в виде бокалов на опоры освещения.