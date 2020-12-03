За сутки в Алтайском крае скончались 14 больных коронавирусом

Общее число умерших уже составило 1152 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали еще 14 смертей пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Общее число умерших уже составило 1152.

Как сообщили в краевом оперштабе, все скончавшиеся – взрослые люди. Из общего числа летальных исходов 596 произошли из-за коронавирусной инфекции, 552 – по иным причинам. На экспертизе находятся четыре случая.

Кроме того, за минувшие сутки зарегистрировали 223 новых случая заражения ковидом. Всего с начала пандемии инфекцию подтвердили у 26800 человек, в том числе у 1815 детей. Выздоровели 23 248 человек.

В больницах сейчас находятся на лечении 2348 больных ковидом и 1280 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с новой инфекцией. В госпиталях края свободно всего 1727 коек.

На дому лечение проходят 390 бессимптомников и 404 больных пневмонией.

- Из общего числа заболевших 359 случаев – завозные, в том числе 155 – из-за рубежа; 15371 случай – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 26800 заболевших: 7710 – у больных внебольничной пневмонией, 12588 – у заболевших ОРВИ, в 6502 случаях – бессимптомное течение, - отметили в штабе.

На наличие инфекции проверено почти 85 тысяч человек в регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продление каникул в барнаульских школах из-за коронавируса признали незаконным

Прокуратура проверила приказ комитета по образованию (подробнее)