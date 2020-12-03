Продление каникул в барнаульских школах из-за коронавируса признали незаконным

Родители посчитали, что в школах минимален риск заражения Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Барнаула признала незаконным продление каникул в школах города из-за коронавируса. В ноябре из-за подъема заболеваемости комитет по образованию города подписал приказ о прибавлении еще недели отдыха.

Как сообщает ИА «Красная весна», в ведомство поступило обращение от родителей школьников с просьбой проверить законность приказа комитета. Родители посчитали, что в школах минимален риск заражения коронавирусом.

- В этой связи родители считают неприемлемым необоснованное закрытие школ на карантин или продление каникул, особенно на фоне того, что торговые центры и прочие развлекательные заведения, которые могут посещать несовершеннолетние, власти закрывать не собираются, - пишет издание.

По данным прокуратуры, продлить каникулы муниципалитетам рекомендовали в Минобрнауки Алтаймкого края. Комитет издал свой приказ, однако определять продолжительность каникул – компетенция образовательной организации. Ведомство обратилось в мэрию с просьбой устранить нарушение.

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