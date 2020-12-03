На Алтае бывший полицейский инсценировал преступление

Полицейский якобы выявил преступление – незаконную рубку древесины Фото: Олег УКЛАДОВ

В Угловском районе бывший участковый был признан виновным в превышении должностных полномочий. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, он инсценировал преступление.

Во время следствия и суда было установлено, что в ноябре 2018 года мужчина решил повысить показатели работы. Он собственноручно инсценировал преступление - незаконную рубку древесины, а затем якобы его выявил и склонил местного жителя к признанию в преступлении.

- При этом в отношении потерпевшего было незаконно возбуждено уголовное дело и вынесен приговор на основании, которого он признан виновным в совершении преступления, что нарушило его конституционные права, - отметили в управлении.

Обвиняемый свою вину не признал. Суд лишил участкового должности в правоохранительных органах на один год, а также выписал ему штраф в размере 40 тысяч рублей.

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