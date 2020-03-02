Жители Алтая бунтуют против рубок кедра в орехово-промысловых зонах

2 Март 2020 2020-03-02T13:49:41+03:00

Общественники считают, что рубки окажутся совсем не санитарными

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В Республике Алтай хотят внести изменения в Лесной кодекс РФ и разрешить санитарные рубки и рубки ухода в орехово-промысловых зонах кедровой тайги.

По данным общественной организации «Сакральный Алтай», большинство жителей республики категорически против снятия запрета рубок. Общественники уже создали петицию на портале change.org, ее подписали более тысячи человек.

Рубки ухода и санитарные рубки проводят, чтобы убрать больные, повреждённые и старые деревья. Чиновники уверяют, что снятие запрета на такие рубки в орехово-промысловых зонах позволит снять социальную напряжённость и повысить благосостояние граждан.

- Санитарные рубки и рубки ухода по правилам – затратное мероприятие, не предполагающее получения экономической прибыли! Экономически выгодными «санитарные» рубки могут быть лишь в случае массовой вырубки здоровых деревьев. Недопустимо под прикрытием санитарных рубок вести коммерческую заготовку древесины, - сообщили эксперты сообщества.

По мнению участников организации, лесохозяйственные регламенты Турочакского и Чойского районов не соответствуют действительности: кедровые массивы отнесены не к своей защитной категории леса, а к эксплуатационной категории, где разрешается сплошная рубка. Прежде чем говорить о необходимости рубок и оздоровительных мероприятиях, необходимо провести лесоустройство. Если нет актуального лесохозяйственного регламента – значит, нет объективных сведений о состоянии леса. Недопустимо проводить рубки, не имея научного обоснования их необходимости.

К слову, кедр - средообразующее звено экосистемы, кормовая база диких животных. Кедр – сакральное дерево; на протяжении долгих веков существовал тотальный запрет на его вырубку. Заготовка ореха – значимый источник дохода для многих жителей. Традиционная заготовка ореха и других побочных продуктов в кедрачах и охота - прекрасный пример гармоничного хозяйствования человека в тайге.

ИСТОЧНИК KP.RU