Изменения в антиковидный указ на Алтае: продление школьных каникул, новые госпитали, поставки лекарств и усиление контроля

Теперь ношение масок в крупных магазинах или заведениях будут проверять на входе Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае отмечают взрывной рост заболеваемости коронавирусом, а в системе здравоохранения в это время фиксируют настоящий коллапс. Вопрос о введении новых ограничений подробно рассмотрели на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Коечный фонд увеличат

- Буквально в разы выросли показатели по заболеваниям, вызванных вирусом. Заболеваемость внебольничной пневмонией по сравнению с обычным средним многолетним уровнем возросла в семь раз. В неделю сейчас фиксируется около 1500 случаев! В связи с этим в крае за последние две недели в полтора раза увеличено количество дополнительных коек для таких больных в ковидных госпиталях. На сегодня это уже 3413 коек, - отметили в правительстве края.

С 13 октября начнет работать еще один ковидный госпиталь. Его организовали на базе Федерального центра ортопедии и травматологии в Барнауле. Он вместит в себя до 165 коек для больных в тяжелом состоянии и 40 реанимационных мест. Кроме того, больных коронавирусом, которые нуждаются в экстренной помощи по другим заболеваниям травмам, начнут размещать в отделениях краевой клинической больницы скорой медицинской помощи и кардиологического центра.

Лекарств не хватает

Также члены штаба рассмотрели вопрос о нехватке лекарств для лечения ОРВИ и коронавируса в аптечной сети региона. Об этом неоднократно сообщают пользователи соцсетей. В связи с этим глава региона поручил министру здравоохранения Дмитрию Попову проработать вопрос поставки препаратов в частные аптеки. Также Виктор Томенко планирует обратиться к федеральным аптечным сетям с просьбой увеличить поставки необходимых лекарств.

Каникулы могут продлить

С началом учебного года коронавирус начал проникать и в детские коллективы. Теперь в учреждениях усилят контроль за состоянием учеником. Алтайский губернатор поручил рассмотреть вопрос продления осенних школьных каникул. Если решение будет одобрено, то школьники будут отдыхать с 23 октября по 8 ноября включительно.

- Учителя при этом будут работать на «удаленке». Это позволит на 14-16 дней прервать сложившиеся контактные цепочки среди школьников, что должно значительно улучшить эпидемиологическую ситуацию в регионе. Школы, в которых 30 и более процентов учителей находятся на больничном, сами смогут принимать решения о досрочном уходе на каникулы. Учреждениям дополнительного образования придётся перейти на дистант, - пояснили в администрации.

Контроль за ношением масок усилят

Неоднократно говорилось о том, что люди расслабились и перестали соблюдать масочный режим. Поэтому власти приняли решение усилить контроль в этом направлении. Теперь ношение масок в крупных магазинах или заведениях будут проверять на входе. Ужесточат режим и в общественном транспорте. Кроме того, к предприятиям выйдут с просьбой ввести гибкий график, чтобы группы сотрудники работали в разное время. Это снизит концентрацию пассажиров в автобусах и другом транспорте.

- Решено обеспечить адресный контроль за организациями, учреждениями и трудовыми коллективами. В случае выявления нарушений санитарных требований в них, а также в коммерческих организациях, которые сегодня массово просят сохранить им возможность работать, такие объекты будут закрыты, - подчеркнули в правительстве.

Изменения в антиковидный указ внесут уже завтра, 13 октября.

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