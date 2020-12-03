В Барнауле организовали подвоз детей из Сибирской Долины до школ

Ранее родители неоднократно просили мэрию разобраться с этой проблемой Фото: pixabay.com

В Барнауле, наконец-то, решили вопрос с подвозом детей из поселка Сибирская Долина до школ. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ранее родители неоднократно просили мэрию разобраться с этой проблемой.

Дело в том, что раньше маршрут не следовал требованиям безопасности. В этом году ситуация изменилась, так как дорожники отремонтировали участок федеральной трассы вблизи поселка, а жители поселка за свои деньги отсыпали центральную улицу.

- Таким образом, удалось привести школьный маршрут в соответствие с требованиями безопасности. 1 сентября 2020 года специальная комиссия проверила техническое состояние проезжей части по маршруту школьного автобуса. В ходе проверки комиссия заключила, что школьный автобусный маршрут, после устранения всех выявленных ранее недостатков, безопасен, - отметили в мэрии.

Уже с 1 декабря школьников начали возить на учебу на новом транспорте. Учатся дети в поселке Южный, автобус привозит их туда и обратно.

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