С новой иллюминацией, но без фейерверка: каким будет снежный городок в Барнауле в 2020 году

Новогодний городок на пл. Сахарова в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

С ноябрьским снегом, еще не почерневшим от городских выхлопов, в Барнаул пришло и предчувствие Нового года. Согласитесь, многие из нас в этом году под звон курантов пожелают, прежде всего, здоровья себе и близким, загадают, чтобы ушел прочь ужас пандемии.

- В этом году я впервые буду справлять новый год дома, в кругу семьи, - поделился с «Комсомолкой» Валерий Паршков, председатель городского комитета по культуре. – Традиционно уже почти 20 лет я работал на новогодних площадках, где идут представления, но нынче все мероприятия отменили.

- Сам новогодний городок на Сахарова будет, его начнут строить в первых числах декабря, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе городской администрации.

Искусственную ель украсит подсветка, которая будет мигать разноцветными огнями и завораживающими сверкающими рисунками. В центре площади гостей будут встречать Дед, Мороз, Снегурочка и ледяной бык, являющийся символом 2021 года.

- Рядом будут водружены еще несколько ледовых скульптур, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В новогоднем городке также установят пять горок, четыре - для малышей и одну, побольше, для детей постарше.

В этом году площадь Сахарова будет сверкать под новой иллюминацией. На входе в ледяное царство будет переливаться герб Барнаула, над самим городком засверкают новые гирлянды (их будет пять, и каждая по 35 метров). Плюс 14 светящихся фигур в виде бокалов украсят опоры освещения.

Кроме того, с 5 декабря в городе начинается новогоднее обустройство улицы Мало-Тобольской. По словам главы администрации Центрального района Максима Сабына, там будет установлена шестиметровая светодиодная ель с большими снежинками и шарами, повесят световой потолок с гирляндами, установят восемь ледовых барельефов, соорудят две маленькие детские горки. А еще установят новые световые фигуры.