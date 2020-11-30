В Алтайском крае перекроют трассу из-за движения военных

Движение ограничат для всех видов транспорта без исключения. Фото: pixabay.com

30 ноября в Алтайском крае перекроют Чуйский тракт из-за движения военных колонн. Движение ограничат для всех видов транспорта без исключения.

Дорогу перекроют:

– с 12:30 до 15:30 на участке между ЗАТО Сибирский и садоводством «Горизонт»;

– с 22:40 до 1:40 нельзя будет проехать между Полковниково и Контошино;

– с 22:50 до 1:50 движение ограничат между Полковниково и 267 км Чуйского тракта.

Водителей просят планировать свой маршрут заранее и выбирать пути объезда.

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