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Общество

Водитель маршрутки оказался вором

Он стащил забытый в салоне автобуса телефон
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Возбудили уголовное дело.

Возбудили уголовное дело.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на водителя маршрутки завели уголовное дело за украденный телефон по пункту «в» части 2 статьи 158 УК (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

47-летняя пассажирка забыла гаджет в салоне, а когда заметила пропажу, обратиласьв полицию, где быстро выяснили, что телефонное устройство было забыто в маршрутном автобусе во время пути следования домой. Водитель признался сотрудникам угрозыска, что нашел телефон в автобусе, решил поменять сим-карту и продать устройство неизвестным лицам.

Теперь, признав вину и обязуясь возместить ущерб (16 тыс. рублей), он может рассчитывать на примирение с потерпевшей и прекращение уголовного дела.