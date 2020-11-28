Творческий проект к 250-летию Бетховена подготовили на Алтае

Программу представят в Барнауле, Бийске и Рубцовске (фото: предоставлено алтайской филармонией)

Государственная филармония Алтайского края к 250-летию Бетховена подготовила творческий проект. Его представят в Барнауле, Бийске и Рубцовске.

Программа получила название «День рождения Бетховена». Ее участниками станут симфонический оркестр и мужской вокальный ансамбль филармонии, Академический хор АГИК, Барнаульский камерный хор имени Александра Тарнецкого, а также вокальный ансамбль Павла Шаромова (Новосибирск), исполнители из Москвы и Новосибирска.

- В концерте-хрестоматии собраны произведения для всех возрастов и социальных групп – от детской песенки до монументальной симфонии. В программе прозвучат увертюра «Леонора №3», Лунная соната, Ария из оперы «Фиделио» и др., - рассказывают в пресс-службе министерства культуры Алтайского края.

Выступления пройдут 1, 2 и 3 декабря.

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