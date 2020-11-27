В Барнауле расселяют легендарный дом Лесневского: жильцы получат квартиры и компенсации

Дом Лесневского в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Половицы в доме Лесневского на днях скрипнули не только от старости, но и от радости. «Неужели я не развалюсь, не крякну», - словно встрепенулся вековой дом-старик, помнящий события давно минувших лет.

Дому Лесневского 113 лет. Памятник архитектуры федерального значения уже несколько лет находится в аварийном состоянии. И вот теперь жильцов аварийного дома расселяют, чтобы приступить к реконструкции легендарного здания. Три семьи из проживающих получат жилье на условиях соцнайма – квартиры для них купили на вторичном рынке. Еще пяти семьям, у которых жилье было приватизировано, выплатят компенсации.

Цена расселения - 17 миллионов рублей. Ну а дальше - реконструкция. По предварительным подсчетам, это обойдется в 50 миллионов рублей.

Пожарные требовали укоротить

Барнаульский дом Лесневского - один из самых интересных примеров деревянного зодчества в Сибири. Его построил в 1907 году на берегу заводского пруда инженер Александр Лесневский.

«В формах двухэтажного деревянного дома проявилось влияние прибалтийской архитектуры и российских традиций домовой резьбы», - так отписывала объект искусствовед Тамара Степанская.

- Это уникальный памятник деревянного зодчества, единственный в своем роде дом не только на Алтае, но и в Сибири в целом, - считает краевед Данил Дегтярев.

«С самого начала дом предназначался под жилье. На первом этаже располагалась людская, оранжерея, служебные комнаты, на втором – жилые комнаты и гостиная», - рассказывается в исторической записке к проекту реставрации здания.

На усадьбе в начале того века находилась и теплица «Флора». В местной газете от 21 марта 1910 года было помещено объявление, что в доме Лесневского продаются растения и луковицы, а также свежие огурцы.

В 1920-м году пожарная комиссия рекомендовала... укоротить здание. После обследования был составлен акт, в котором говорилось, что «Дом и флигель отапливались голландскими, утермарковскими и русскими печами. Печи и трубы были в удовлетворительном состоянии. На чердаки вели внутренние лестницы. Наружные лестницы были не вполне закончены».

Для приведения строений в состояние пожарной безопасности комиссия рекомендовала (для соблюдения законной длины деревянных строений) или укоротить здание, или построить разделяющие их каменные брандмауэры (противопожарные стены - прим. ред.) и в летнее время иметь бочку с водой не менее 10 ведер.

В акте обследования, составлением в декабре 1922 года описывались и надворные постройки:

«Амбар – деревянный, покрытый железом. Ледник – помещался под полом амбара, имел каменные стены, находился в исправности. Конюшня - имела 4 стойла, помещалась в амбаре. Сеновал находился под потолком амбара. Забор – 8 сажень, деревянный, в исправности. Тротуар деревянный – 10 погонных сажень, требовал ремонта. Ворота – деревянные, в исправности»

Инженер, режиссер, глава

Сам Александр Адольфович Лесневский, построивший знаменитый дом, много хорошего сделал для Барнаула: «пробивал» телефонизацию, был активным членом «Общества любителей исследования Алтая», по его инициативе было создано «Общество любителей драматического искусства», при этом Лесневский сам был режиссёром-постановщиком любительских спектаклей по произведениям русских и зарубежных классиков - «Темное пятно», «На дне», «Князь серебряный» и т. д. Спектакли были благотворительными и ставились в Народном доме Барнаула (нынче здание краевой филармонии). В мае 1913 года талантливый и ответственный горожанин был избран городским головой. На этом посту Александр Адольфович принимал активное участие в благотворительной деятельности, следил за размещением военнопленных и т.д.

Но все эти заслуги большевиками не зачлись... В 1917 году Александр Лесневский, лишенный и усадьбы и всех званий, отбыл в Новониколаевск (Новосибирск). О дальнейшей судьбе этого неординарного человека ничего не известно...

Без парадного крыльца

После отъезда семьи Лесневского в его доме разместился штаб Красной Армии. После Гражданской войны здесь какое-то время находился детский дом, а в 1925-м году расположилось общежитие комбайнеров. В послевоенные годы дом было решено передать 11-ти семьям барнаульских учителей.

- К 1990-м годам прошлого века в усадьбе была утрачена ограда с входными воротами и калиткой - рассказывает Марина Целищева, бывший замдиректора центра «Наследие». - В доме была выполнена перепланировка, утрачено парадное крыльцо с дверным проемом, элементы декоративной резьбы, в т.ч. ажурные коньковые деревянные гребни, полихромная окраска крыши, а также первоначальные интерьеры.

В 1998-м году по заключению специалистов центра «Наследие» декоративные элементы на фасадах были утрачена на 80 процентов.

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