В Барнауле и Бийске ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Неблагоприятная обстановка сохранится до 15 часов 28 ноября Фото: Анна СЕМИНА

Алтайские синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических условиях, которые могут сложиться в двух городах – Бийске и Барнауле.

Как сообщают в Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, неблагоприятные метеоусловия вызваны отсутствием ветра и, как следствие, в воздухе будут накапливаться вредные примеси. Это приведет к повышению уровня загрязнения. Такая обстановка будет сохраняться до 15 часов 28 ноября.

- Гражданам рекомендуется по возможности уменьшить пребывание на улицах, а также проводить спортивные занятия в помещениях, - говорят специалисты. - Преимущественно без осадков. В утренние часы туман, изморозь. На дорогах гололедица.

Ветер же ожидается восточный, 2-7 метров в секунду. До завтрашнего дня ситуация должна измениться.

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