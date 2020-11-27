Какой будет погода в Алтайском крае в последние выходные ноября

Погода в Алтайском крае с 28 по 30 ноября. Фото: Олег УКЛАДОВ

На выходных 28-29 ноября ночью в Алтайском крае столбик термометра опустится до отметки -24 градуса, днем будет теплее: до -12 градусов. О причинах такой погоды, а также о том, чего ждать в ближайшие дни рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Алтайский край на этих выходных, 28 и 29 ноября, будет находиться под влиянием антициклона. Небо станет более ясным и ночью немного похолодает.

В воскресенье из-за южного циклона в некоторых районах края, преимущественно в южных и западных, возможен снег с усилением ветра до 12 м/с. Также поднимется небольшая метель, в ночь на воскресенье потеплеет.

В понедельник циклон сместится на восток и в крае вновь будет спокойно. Правда, давление будет выше, поэтому температура воздуха будет немного ниже, чем на этой неделе.

– По предварительному прогнозу, такая спокойная погода, преимущественно без осадков, с ночными и утренними туманами, продержится в регионе до 4 декабря, – добавила Людмила Сырых.

Подробный прогноз погоды

Суббота, 28 ноября

Ночью в Алтайском крае прогнозируют -12...-17 градусов., местами до -24 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный 2-7 м/с.

Днем в регионе будет -7...-12 градусов, местами по югу до -1 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный 2-7 м/с.

Ночью в Барнауле ожидается -14…-16 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер восточный 2-7 м/с.

Днем в краевой столице столбик термометра покажет -9…-11 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер восточный 2-7 м/с.

Воскресенье, 29 ноября

Ночью в Алтайском крае прогнозируют -12… -17 градусов, местами по югу -5...-10 градусов. В отдельных районах небольшой, местами по югу умеренный снег, местами слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами по югу порывы до 12 м/с.

Днем в регионе будет -1...-6 градусов. В отдельных районах небольшой снег, местами по югу слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами по югу порывы до 12 м/с.

Ночью в Барнауле ожидается -14…-16 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный 3-8 м/с.

Днем в краевой столице столбик термометра покажет -4...-6 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный 2-7 м/с.

Понедельник, 30 ноября

Ночью в Алтайском крае прогнозируют -9...-14 градусов, местами до -22 градусов. Местами по юго-востоку небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер переменный 2-7 м/с.

Днем в регионе будет -7...-12 градусов. Местами по юго-востоку небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер переменный 2-7 м/с.

Ночью в Барнауле ожидается -12...-14 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменный 2-7 м/с.

Днем в краевой столице столбик термометра покажет -7...-9 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменный 2-7 м/с.

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