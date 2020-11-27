В Рубцовске полицейские задержали мужчину с наркотиками

У задержанного нашли "скорость" Фото: Анна СЕМИНА

Полицейские межмуниципального отдела МВД России «Рубцовский» задержали жителя Рубцовска, во время досмотра которого был обнаружен наркотик.

Стражи правопорядка остановили 39-летнего мужчину. Во время личного досмотра у него нашли и изъяли для экспертизы сверток из фольгированной бумаги с порошкообразным веществом. Исследование подтвердило, что в нем находился запрещенное наркотическое средство, в простонародье известное как «скорость». Общая масса 0,05 грамма, что уже является значительным размером.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

- В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - добавляют в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

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