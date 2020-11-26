Выяснилось, когда алтайские школьники будут писать итоговое сочинение

Установлен один основной экзаменационный день и два дополнительных. Фото: Олег УКЛАДОВ

Итоговое сочинение алтайские школьники напишут 5 апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

5 апреля - это основная дата проведения экзамена. Дополнительно можно будет написать итоговое сочинение или изложение 21 апреля и 5 мая 2021 года.

– Этими днями смогут воспользоваться выпускники, получившие за сочинение «незачет» либо пропустившие его написание в основной срок по уважительной причине, подтвержденной документально, – сообщают в пресс-службе министерства образования Алтайского края.

Если школьник напишет сочинение успешно, то он допускается к государственной итоговой аттестации. Изложение вместо сочинения могут выбрать учащиеся с ограниченными возможностями здоровья.

Новое расписание установили в совместном приказе Министерства просвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

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