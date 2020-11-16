Каникулы закончились: как алтайские школьники будут наверстывать программу

Школьники Алтайского края вышли на учебу после затяжных каникул Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 16 ноября, школьники Алтайского края вышли на учебу после затяжных каникул. Занятия будут проводиться очно, но каждый день директора школ должны мониторить эпидситуацию и в соответствии с ней выбирать модель обучения.

Уровни «тревоги»

Министерство образования Алтайского края разработало четыре уровня в зависимости от эпидситуации в конкретной школе. На зеленом уровне дети учатся очно, но возможен переход на удаленку отдельным классам, гибридное обучение, переход на самообразование либо же семейное обучение. На желтом уровне ученики переходят на удаленное, цикличное или смешанное обучение. На оранжевом школьники учатся удаленно либо их закрывают на карантин. На красном уровне школа может объявить о досрочных каникулах.

Учебные планы скорректировали

Одним словом, «дистант» вполне возможен. Родители обеспокоены, как дети усвоят программу.

– Эта каникулярная неделя была посвящена тому, что каждый учитель вносил корректировки в учебные планы, – рассказала заместитель министра образования и науки Лариса Терновая, – Что касается выдачи материала, то все будет дано в том формате, какой и был предусмотрен педагогом. Какие-то часы будут сокращены, но сегодня институтом образования Алтайского края подготовлены методические рекомендации, касающиеся корректировки учебных программ.

Также программу ученики смогут наверстать в четвертой четверти.

– Обычно четвертая четверть – это уже четверть повторения. В это время начинается подготовка к экзаменам и всероссийским проверочным работам. Этот период может сократиться и корректировка учебных программ позволит пройти весь необходимый учебный материал, – объяснила во время эфира на радио «Комсомольская правда» Наталья Полосина, начальник отдела общего образования министерства образования и науки Алтайского края.

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